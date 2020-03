Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Bahnen der Stadt Monheim. Wegen der niedrigen Fahrgastzahlen ist der Fahrbetrieb seite dem heutigen Mittwoch, 18. März, eingeschränkt.

Die Linien SB23, SB33 und SB59 verkehren weiterhin wie gewohnt. Die Linien 777, 788, 789 und 791 fahren von Montag bis Samstag den Samstagsfahrplan. Im 20-Minuten-Takt sind die Linien 790, SB78, SB79 und NE13 unterwegs. Die Linien NE12, NE14 und der A01, also der autonome Bus, entfallen bis auf Weiteres.

Ticketverkauf eingestellt

Der Ticketverkauf beim Fahrpersonal in den Bussen wurde eingestellt. Tickets können online über HandyTicket Deutschland oder in den Vorverkaufsstellen erworben werden. Alle Details zu Abfahrtszeiten und Vorverkaufsstellen sind auf der Internetseite der BSM www.bahnen-monheim.de aufgelistet. Alle Informationen zum Thema Corona in Monheim am Rhein gibt es unter www.monheim.de/corona.