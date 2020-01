Am 5. Februar 2020, ab 17 Uhr, findet im St. Marien Altenheim der Kplus-Gruppe, Alte Schulstr. 26, in Kooperation mit dem SKFM Monheim am Rhein e.V., ein Vortrag zum Thema „Demenz“ statt.

Referent ist der Neurologe Dr. med. Bernd Scharpegge.

Die Veranstaltung findet im Wintergarten des St. Marien Altenheims, Alte Schulstraße 26, in Monheim am Rhein, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Der Vortrag dauert ca. 40 Minuten. Anschließend besteht ausreichend Zeit für offene Fragen.