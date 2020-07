Eine Demenzerkrankung stellt sowohl Betroffene als auch Angehörige vor vielfältige Herausforderungen. Hilfe und Informationen gibt es bei den Demenz-Sprechstunden des Sozialen Dienstes der Stadt Monheim am Rhein. Die Sprechstunden am Donnerstag, 6. August, im Bürgerbüro fällt urlaubsbedingt leider aus. Die nächsten Sprechstunden werden im August angeboten.

Am Donnerstag, 13. August, findet die Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr im Caritas-Treffpunkt am Berliner Platz 12 statt und am Mittwoch, 19. August, von 10 bis 12 Uhr im Gertrud-Borkott-Haus an der Wiener Neustädter Straße 176. Für beide Sprechstunden ist keine Anmeldung nötig.

Für die Sprechstunde am Mittwoch, 26. August, von 10 bis 12 Uhr im Louise-Schroeder-Haus an der Opladener Straße 86 sollten Interessierte sich bei Astrid Patten unter der Telefonnummer (02173) 951-508, oder im Louise-Schroeder-Haus unter der Nummer (02173) 31411 anmelden. Die erste Sprechstunde im September findet am Donnerstag, 3. September, von 17 bis 19 Uhr im Bürgerbüro

statt.

Auch danach finden die Sprechstunden wieder regelmäßig statt: Jeden ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr im Bürgerbüro im Rathaus, jeden zweiten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Caritas-Treffpunkt am Berliner Platz 12, jeden dritten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr im Gertrud-Borkott-Haus an der Wiener Neustädter Straße 176 und jeden vierten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr im Louise-Schroeder-Haus an der Opladener Straße 86.

Weitere Informationen gibt es bei Astrid Patten unter der Telefonnummer (02173) 951-508 oder per E-Mail an apatten@monheim.de.