Monheim am Rhein. In der Fastenzeit lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius unter dem Motto: „Komm, nimm Platz“ alle Interessierten zur Frühschicht und Spätschicht ein. Gemeinsam wird ab dem 3. März immer dienstags um 18.30 Uhr in der St. Ursula-Kapelle im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus an der Sperberstraße 2a eine kleine Andacht gehalten. Im Anschluss sitzen alle noch beim Abendbrot zusammen.

Die Frühschicht findet ab dem 4. März immer mittwochs um 6.30 Uhr in der St. Ursula-Kapelle statt. Anschließend können sich alle Teilnehmer beim Frühstück für den Tag stärken. „Mit den Frühschichten möchten wir nach einer längeren Pause ein schönes Angebot für die Fastenzeit wieder aufleben lassen. Ergänzend dazu gibt es ganz neu die Spätschicht, für alle, die den frühen Termin nicht wahrnehmen können“, sagt Diakon Stefan Wickert, der gemeinsam mit Michael Weiß, Gemeindereferent im Ruhestand, die Fasten-Aktion gestaltet.

Mit dem Beginn der Fastenzeit erhält die St.-Ursula-Kapelle außerdem eine neue Sitzordnung. Die Stühle werden in elliptischer Form angeordnet und stehen damit um die beiden Brennpunkte Altar für die Eucharistie und Ambo für das Wort Gottes. Im Zentrum steht das Weihrauchfass, wo jeder seine Fürbitten mit einem Stück Weihrauch gen Himmel steigen lassen kann. „Die ersten Christen haben sich in der Urgemeinde so versammelt, um ihre Gottesdienste zu feiern. Eine Tradition, die sich in vielen Klosterkirchen bis heute wiederfinden lässt“, erklärt Diakon Wickert.