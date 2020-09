Unter dem Motto "Woche der energetischen Sanierung" bietet die Stadtverwaltung Monheim in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW vom 5. bis 9. Oktober zahlreiche Aktionen an. Es geht um Themen wie Wärmedämmung oder Heizungssanierung.

Ein wesentlicher Baustein des Klimaschutzes auf lokaler Ebene ist die Verminderung des Wärme- und Stromverbrauchs der privaten Haushalte. "Mit der Aktionswoche wollen wir den Monheimer Bürgerinnen und Bürgern Vorteile und Möglichkeiten der energetischen Sanierung aufzeigen und Hemmnisse abbauen", erläutert der städtische Klimaschutzmanager Georg Kruhl.

Zentraler Bestandteil der Aktionswoche ist das für diesen Zeitraum eingerichtete Büro im Rathaus Center (Leerstand links von Haupteingang Rathausvorplatz/Busbahnhof, Nähe Rolltreppe), das während der Themenwoche wochentags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr (Freitag 10 bis 12 Uhr) Exponate und zahlreiche Informationen zu Klimaschutz und energetischer Sanierung für die Besuchenden bereithält. Während der Öffnungszeiten stehen außerdem Fachleute zum Themenbereichen Wärmedämmung und Heizungssanierung Rede und Antwort.

Online-Veranstaltung

Zum Angebot gehört eine Online-Informationsveranstaltung am Dienstag, 6. Oktober, von 18 Uhr bis 20 Uhr. Auf dieser Veranstaltung informiert die Energieberatung über die Möglichkeiten der energetischen Sanierung mit Schwerpunkt Heizung. Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten werden aufgezeigt und Ansprechpartner genannt. Voraussetzung für die Teilnahme ist: Rechner mit Internetzugang und Lautsprecher oder Headset; optional Mikro und Kamera. Eine zeitnahe Anmeldung unter Telefon (02173) 951-616 oder per E-Mail an gkruhl@monheim.de bis Freitag, 2. Oktober, ist erforderlich.

Beratung zu Hause

Sonderaktion Energieberatung zu Hause: Außerdem bietet die Stadt Monheim Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW eine "Sonderaktion Energieberatung zu Hause" für alle Gebäudeeigentümer/-innen an. Unverbindlich und unabhängig, ohne Verkaufsabsicht, geben die Energiefachleute der Verbraucherzentrale einen ersten Eindruck, wie es um die energetische Qualität des Gebäudes bestellt ist. Sie kommen zu nach Hause, decken dort die Energielecks des Eigenheims auf und empfehlen Sanierungsmaßnahmen, die sich rechnen.

Bei vielen Immobilien ist eine energetische Sanierung interessant. Deshalb bietet die Aktion vom 2. bis 18. Oktober gezielt die "Gebäudecheck Energie" der Verbraucherzentrale NRW an. Die ersten 30 Anmeldungen zur Energieberatung sind kostenlos.

Formular

Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, muss das Auftragsformular (Download unter www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/stadtprofil/klimaschutz) ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: Georg Kruhl, Rathausplatz 2, 40789 Monheim. Oder per E-Mail eingescannt mit Unterschrift an gkruhl@monheim.de.