An sechs Standorten zeigen die Monheimer Stadtdisplays im steten Wechsel Veranstaltungen, städtische Nachrichten und Wetter an. Ab sofort sind über ein Menü an der Seite auch interaktive Inhalte abrufbar: Wer das Display berührt, findet neben Wettervorhersagen und Nachrichten auch Termine, touristische Inhalte und alle Monheimer Lokalhelden auf einen Blick.

Die Displays stehen zwischen dem Monheimer Tor und dem Rathaus-Center, am Kreisverkehr am Rathausplatz, an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen, an der Baumberger Klappertorstraße und an der Baumberger Hauptstraße an der Kirche St. Dionysius und am Ortseingang.

Menü

Wer auf das Finger-Symbol am rechten Bildschirmrand tippt, kann im Menü zwischen Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Nachrichten, Terminsuche und Wetter wählen. Unter „Einzelhandel“ und „Gastronomie“ stellen sich alle registrierten Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen der Monheimer Lokalhelden vor. Unter „Tourismus“ finden Einheimische und Gäste übersichtliche Informationen zu verschiedenen Standorten. Und in der Terminsuche erscheinen alle Termine des städtischen Terminkalenders. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mussten in der Vergangenheit allerdings zahlreiche Termine abgesagt werden.

Merkblatt

Mit den Stadtdisplays bietet die Stadt auch Monheimer Vereinen die Möglichkeit, auf eigene, öffentlich zugängliche Veranstaltungen hinzuweisen. Welche Veranstaltungen beworben werden können und welche Kriterien Veranstaltungsplakate erfüllen sollten, erklärt ein Merkblatt, das im Bereich Öffentlichkeitsarbeit auf der städtischen Internetseite unter www.monheim.de/service-verwaltung/rathaus zur Verfügung steht.