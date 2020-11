Die Stadt Monheim hat ihren Auskunftsservice für Bürgerinnen und Bürger zum Thema Coronavirus erweitert. Unter Telefon (02173) 951-6666 ist ab sofort eine zentrale Service-Nummer als Corona-Hotline eingerichtet, bei der alle wichtigen Alltagsfragen rund um das Zusammenleben in Verbindung mit dem Virus gestellt werden können.

Die Corona-Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Servicezeiten besteht zudem die Möglichkeit, Nachrichten und Rückrufbitten auf einem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Nach Bearbeitung der Anliegen wird dann in dringenden Fällen sogar noch in den späten Nachmittagsstunden desselben Tages zurückgerufen. Die Angabe einer Mobilfunknummer bietet sich zur besseren Erreichbarkeit an. In weniger dringen Fällen erfolgt eine Rückmeldung spätestens am nächsten Tag, während der üblichen Erreichbarkeitszeiten der Hotline an den fünf Servicetagen in der Woche.

Fortlaufende Aktualisierung

Alternativ zur Telefon-Hotline erreichen die Bürgerinnen und Bürger die Stadt bei Fragen zum Thema Corona auch per E-Mail. Die Adresse lautet hotline@monheim.de. Der neue Hotline-Service wird weiterhin ergänzt durch eine fortlaufend aktualisierte FAQ-Liste, die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen liefert, die bei der Stadt auflaufen. Die Liste ist auf der städtischen Sonderseite unter www.monheim.de/corona veröffentlicht.

Rechtliche Fragen

Wichtig: Die Stadt kann nur Fragen beantworten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Im Wesentlichen sind das rechtliche Fragen, die das unmittelbare Zusammenleben betreffen. Also beispielsweise: Mit wem darf ich mich treffen? In welchem Rahmen darf noch gefeiert werden? Was ist in der Stadt geschlossen und was hat geöffnet? Und welche Quarantäne-Regelungen gelten für Erkrankte sowie für deren Kontaktpersonen?

Gesundheitliche Fragen

Zu gesundheitlichen Fragen berät das zuständige Kreisgesundheitsamt. Anfragen werden dort derzeit jedoch nur per E-Mail an dienst53@kreis-mettmann.de beantwortet. Weitere Informationen gibt es zudem hier: www.sonderlage-kreis-mettmann.de.

Corona-Teststation in Hilden

Ebenfalls neu ist ein weiteres Testangebot im Kreis: In Hilden hat das Düsseldorfer Labor Zotz Klimas auf dem Parkplatz des Schwimmbads Hildorado, an der Grünstraße 2, eine Corona-Teststation eröffnet. Personen aus dem Kreis Mettmann können sich dort ohne Anmeldung sowohl aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten als auch nach Überweisung durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte testen lassen. Getestete Personen erhalten ein Kärtchen mit einem QR-Code, über den sie per Scan nach etwa 24 bis 36 Stunden das Testergebnis abfragen können. Bei Bedarf wird der Befund auch als PDF zur Verfügung gestellt. Die Teststation ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.corona-walk-in.de.