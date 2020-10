Der Archäologe Dr. Dieter Hupka berichtet am Samstag, 10. Oktober, auf Haus Bürgel in Monheim über Spuren unserer Vorfahren, die über die uns vertrautere römische Vergangenheit hinausgehen.

Während die römischen Wurzeln Kölns und anderer Orte weit bekannt sind, bleibt die vorrömische Eisenzeit dieser Region meist terra incognita, unbekanntes oder wenig vertrautes Gelände.

Das Fundmaterial dieser Epoche scheint unspektakulär, Metallobjekte sind selten und zumeist schlecht erhalten und in den Museen findet man kaum umfassende Informationen zu den jüngeren Metallzeiten. Dabei lassen sich auch aus unauffälligen Befunden wichtige Rückschlüsse über Siedlungs- und Wirtschaftsweise der einheimischen Bevölkerung vor Ankunft der Römer gewinnen.

Anmeldung

Beginn der Veranstaltung am 10. Oktober ist um 15 Uhr, der Teilnahmepreis beträgt 7 Euro inklusive eines Getränkes. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (02173) 9518930 (werktags 9.30 bis 16 Uhr) oder per Mail an hausbuergel@monheim.de.