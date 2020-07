Kleiner Urlaub, große Abenteuer: Im Rahmen der traditionellen Sommerferien-Aktion verlost der Wochen Anzeiger Langenfeld-Monheim-Hilden diesmal 4x4 Tickets für das Phantasialand in Brühl.

In sechs Themenbereichen gibt es Spaß, Entertainment und Action für jedes Alter – und eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt. Über 40, weltweit einzigartige Attraktionen warten auf kleine und große Besucher: Es gibt unter anderem eine spannende Expedition durch Mexico, eine rasante Fahrt mit Weltrekord-Coaster Taron durch imposante Felslandschaften und eine lustige Mäusejagd in der Tortenfabrik von "Maus au Chocolat". Nicht zuletzt gehört die Phantasialand-Wasserbahn zu den besten Wasserattraktion in deutschen Freizeitparks. Rund drei Viertel aller Attraktionen sind für den Nachwuchs geeignet.

Publikums Award

In Cafés und Restaurants im Park werden Leckereien serviert – und zwar immer auf die jeweilige Themenwelt abgestimmt. Wer länger bleiben möchte: Die beiden - laut Parkscout Publikums Award 2019 - besten Themenhotels Deutschlands laden im Phantasialand zu einem Kurzurlaub ein. Das komplett nach Feng-Shui errichtete Hotel Ling Bao mit Pool und exotischem Garten lässt den Zauber Asiens spüren. Im Hotel Matamba steht Afrika im Mittelpunkt: mit Dschungelgarten und Safari-Zimmern.

Weitere Informationen gibt es online auf www.phantasialand.de.

Gewinnspiel

Der Wochen-Anzeiger verlost 4x4 Tagestickets (gültig bis zum 1. November 2020) für das Phantasialand. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort "Phantasialand" an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 19. Juli 2020, 16 Uhr. Bitte den vollständigen Namen mit Adresse angeben. Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzhinweis

Wir informieren Sie gerne über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation oder unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 8043333.