Bereits zum fünften Mal lädt die Basketball-Gemeinschaft Monheim alle sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen von acht bis 15 Jahren am Ende der Herbstferien zu drei Tagen Basketball ein. Von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, dreht sich in der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums alles um Passen, Dribbeln und Werfen. Mit dabei ist ein hochkarätig besetzter Trainerstab mit dem ehemaligen Jugendbundesliga- und Auswahltrainer Andreas Aust (A-Lizenz) und weiteren Lizenz-Trainern.

Von 9.30 bis 15.30 Uhr trainieren die Kids in drei Gruppe nach Alter und Spielerfahrung unter fachkundiger Anleitung. Ganz nebenbei sammeln sie tolle Preise, wie Taschen, Bälle usw. bei den Wettbewerben ein. Am Nachmittag wird dann die Camp-Liga ausgespielt. Höhepunkt ist in jedem Jahr der Besuch eines Basketball-Bundesligaspielers der Giants von Bayer Leverkusen.

Kosten

Zur Stärkung gibt es ein gemeinsames (auch vegetarisches) Mittagessen sowie zwischendurch immer genügend Wasser und Obst für alle Kids. Als Andenken darf das Camp-Shirt natürlich nicht fehlen. Die Kosten für das Basketballcamp liegen bei 69 Euro, für jüngere Geschwister bei 59 Euro.

Hygiene-Konzept

Zur Sicherheit aller Beteiligten wurde ein Hygiene-Konzept für das Basketballcamp in Abstimmung mit der Stadt Monheim erstellt, das laufend an den aktuellen Corona-Infektionsstand angepasst wird. Bausteine sind persönliche Hygienevorkehrungen wie Handdesinfektion vor jedem Betreten der Halle, ein Einbahnstraßensystem in den Sportbereichen und Umkleiden sowie die Flächendesinfektion aller Bälle und Sportgeräte. Sowohl das Training als auch das gemeinsame Essen sind in Kleingruppen organisiert. Anders als in den vergangenen Jahren werden die Eltern bereits vor der Halle empfangen, um mögliche Kontakte zu minimieren.

Jugendarbeit

Wer Basketball ausprobieren möchte oder seine Fähigkeiten verbessern will, ist bei den BG Monheim „Tigers“ genau richtig, denn gerade die Jüngsten liegen hier voll im Fokus. Seit fast drei Jahren setzt man konsequent auf Freude und Ausbildung der kleinsten Basketballer. Dafür wurde extra eine neue U10 eingerichtet. Mittlerweile gibt es jeweils zwei U12-, U14- und U16-Teams. Durch Trainings- und Ligaspiele entwickeln die Kids ihre Fähigkeiten immer weiter.

Ein ganz wichtiger Baustein für die Jugendarbeit der „Tigers“ ist die Zusammenarbeit mit den Monheimer Grundschulen. Durch drei Grundschul-Arbeitsgemeinschaften, viele Schnuppertrainings im Sportunterricht und den Grundschul-Cup (Stadtmeisterschaft aller Monheimer Grundschulen) ist die BG Monheim beim Nachwuchs präsent.

Anmeldung

Anmeldungen per E-Mail an Camp-Leiter Andreas Aust: herr-aust@web.de unter Angabe folgender Informationen: Name, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie T-Shirt Größe. Alle Kontakte, Trainingszeiten und Informationen finden sich unter www.bg-monheim.de.