Beim Weihnachtsturnier der Sportgemeinschaft Langenfeld belegten die Karateka des Baumberger Sportclubs (BTSC) einen ersten und einen vierten Platz. Zum Jahresabschluss standen auch noch Gürtelprüfungen an. Zehn Karateka nahmen daran teil und bestanden die Prüfungen mit Erfolg zum nächsten höheren Gurt. Wer Lust auf Karate hat: Kinder ab sieben Jahren trainieren dienstags von 17 bis 18.30 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr in der Sporthalle Waldbeerenberg, Europaallee 1. Interessierte Mädchen und Jungen können gerne an einem kostenlosen, unverbindlichen Probetraining teilnehmen. Weitere Informationen gibt es bei Trainer Frank Homberg, Telefon (0202) 884149 oder in der BTSC-Geschäftsstelle, Telefon (02173) 60639, E-Mail info@btsc1897.de.