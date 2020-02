Statt Asche ein nagelneuer Kunstrasenplatz: Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann weihte in dieser Woche die Spielstätte im Heinrich-Häck-Stadion an der Lichtenberger Straße ein.

"Nun hat auch der letzte Monheimer Verein für seine Fußballer einen Kunstrasenplatz", so das Stadtoberhaupt. "Ein Traum wird wahr", freute sich Erhan Güneser, Vorsitzender des Vereins Inter Monheim, der den Platz hauptsächlich nutzen wird. Zudem wird in den nächsten Monaten eine Kunststofflaufbahn für den Schulsport fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,7 Millionen Euro. Außerdem sind bereits neue Umkleidekabinen in Bau, die voraussichtlich ab dem Sommer nutzbar sein werden. Dafür investiert die Stadt nochmals fast 800.000 Euro, so André Zierul, im Rathaus federführend in Sachen Sportstättenkonzepte.