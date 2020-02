Beim Neujahrsempfang des Baumberger Turn- und Sportclubs (BTSC) berichtete der Vorsitzende Helmut Wilk, dass der BTSC in das Qualitätsbündnis Sport NRW „Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt - Schweigen schützt die Falschen“ aufgenommen wurde.

Der BTSC ist der zweite Verein im Kreis Mettmann und der erste Verein in Monheim, der die Qualitätskriterien des Landessportbundes NRW (LSB) erfüllt. Zwei Ansprechpartner, Elke Wilk-Römer und Marcel Schneider, wurden vom LSB speziell für ihre Aufgaben geschult. Der Verein hat einen Handlungsleitfaden und Interventionsregeln mit Unterstützung des LSB erstellt. Spezielles Augenmerk wird hier auf die Prävention im Kinder – und Jugendbereich gesetzt. Der Verein bekennt sich zu einem umfassenden Kinder- und Jugendschutz. Das wichtigste aber für alle ist die Prävention und das Zeichensetzen „Mit und bei uns nicht“.

Neue Satzung

Der Vorsitzende kündigte an, dass sich der Verein eine neue Satzung geben wird, die sich an den Empfehlungen des LSB und der bisherigen Satzung orientiert. Wegen gesetzlicher Änderungen, höchstrichterlicher Rechtsprechung und der erstmaligen Einfügung einer Präambel ist dieses notwendig. Der Entwurf wird auf der Homepage des BTSC veröffentlicht. Dieser wird auf der Mitgliederversammlung des BTSC am 25. April zur Abstimmung gebracht.

Kinderolympiade

Die seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreiche Kinderolympiade, die in den letzten Jahren von bis zu 180 Kindern besucht wurde und mittlerweile eine der größten, sportlichen Inklusionsveranstaltung des Vereins ist, wird auch im Herbst 2020 vom BTSC veranstaltet. Die erstmalig erfolgreich stattgefundene BIG Family Games steht ebenfalls wieder auf dem Programm im September 2020.

In seinem Grußwort ging der stellvertretende Bürgermeister auf den Ausbau der Sportanlagen in Monheim und die Aussichten des BTSC am Waldbeerenberg ein. Er beglückwünschte den Verein zur Aufnahme in das Qualitätsbündnis „ Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt“.

Seniorensport

Lars van der Bijl, Manfred Poell und Werner Goller lobten das Engagement des BTSC im Bereich des Seniorensportes. Sie wiesen auch auf die Anforderungen aus der demographischen Entwicklung, Gesellschaft wird älter, hin. Karl Heinz Bruser forderte die Politik auf, dass nicht nur der Bau neuer Sportstätten notwendig ist, sondern auch das Ehrenamt entsprechend gefördert und auszustatten ist. Unter anderem wies er auf die im Bundesrat zurückgewiesene Erhöhung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale hin. Lobende Worte fand auch er für das Engagement des Verein im Qualitätsbündnis.

Weitere Infos

Weitere Informationen zum BTSC auf www.BTSC1897.de. Erreichbar ist der BTSC per E-Mail an info@BTSC1897.de oder unter Telefon (02173) 60639.