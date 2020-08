Die Organisatoren haben die Berufs-Orientierungs-Börse (BOB) 2020 abgesagt - und da die Corona Entwicklung nicht absehbar ist, haben sie eine Alternative gesucht und gefunden. So können sich interessierte Firmen am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. November, von 10 bis 15 Uhr, live präsentieren - und zwar online. Die BOB ist dieses Jahr eine „virtuelle Messe“.

Infos werden ganzjährig präsentiert

Der Stand kann wie gewohnt über die Webseite www.bobplus.de gebucht werden. Alle Ausstellerinformationen werden ganzjährig präsentiert, auf Wunsch hin sogar aktualisiert. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, neben allgemeinen Infos auch Präsentationen, Flyer, Imagebroschüren oder Unternehmensvideos zu zeigen. Die Schülerinnen und Schüler können sogar die Bewerbungsunterlagen uploaden. Sie tauschen sich an den Messetagen im Live-Chat mit den Firmen-Verantwortlichen aus und knüpfen wertvolle Kontakte. „Die Messe findet an zwei Tagen statt und hat eine deutlich größere regionale Reichweite“, so BOB-Initiator Hans-Dieter Clauser.

Auch die BOB Tour wird im Vorfeld der Messe soll stattfinden. Expertenvorträge sind wie gewohnt ebenfalls geplant. Die virtuelle Messe soll im Frühjahr wiederholt werden.

Ab dem 1. August haben interessierte Firmen die Möglichkeit, ihren persönlichen Messestand unter bobplus.de. zu buchen. Als gemeinnütziger Verein verzichten der Verein auf Standgebühren, freut sich aber im Ausgleich über Mitglieder, die BOBplus unterstützen, aber auch über Spenden und Sponsoren.