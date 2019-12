Die Karnevalsgruppe „Een Veedel Monnem am Rhing“ sucht weitere Mitglieder, um mit möglichst vielen Personen am Rosenmontagszug 2020 teilzunehmen. Organisator ist Stadtteilmanager Georg Scheyer. Im Mittelpunkt steht der Inklusionsgedanke.

Ziel der Gruppe ist das gemeinsame Miteinander auch im Karneval – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Kultur, Glauben oder körperlichen Einschränkungen. Als roter Faden diente bei der Gründung vor einigen Jahren der selbst gestaltete Aufkleber mit dem Motto “Wir alle sind Monheim am Rhein“. Das Symbol wurde schon mit großer Resonanz in den vergangenen Jahren beim Rosenmontagszug verteilt.

Alle sind willkommen

In der Truppe sind unterschiedliche Altersgruppen, verschiedene Nationalitäten und Menschen mit körperlichen Einschränkungen vertreten. Interessierte sollten allerdings körperlich in der Lage sein, den etwa vier Kilometer langen Zugweg zu bewältigen. Rollstuhlfahrern wird nach Absprache und Möglichkeiten Hilfestellung geboten.

Erstes Treffen

Die ersten Treffen für die neue Session, gerne auch als unverbindliches Schnuppertreffen, finden am Donnerstag, 2. Januar, und den Donnerstag darauf jeweils 18.30 Uhr im Stadtteilbüro, Ernst-Reuter-Platz 20, statt. Weitere Informationen gibt es im Vorfeld bei Georg Scheyer unter Telefon (02173) 9515190 oder per E-Mail an gscheyer@monheim.de.