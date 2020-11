Das Schelmenwecken ist alljährlich am 11.11. der Auftakt zur fünften Jahreszeit in Monhim. Wegen Corona muss das närrische Beisammensein am Schelmenturm diesmal ausfallen. Trotzdem haben sich Moritz Peters und Heinz Blank, ihres Zeichens "Wecker" der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka), auch diesmal auf den Weg zum Schelmenturm gemacht, um den Schelm (Pascal Pietrzik) aus seinem närrischen Tiefschlaf zu wecken.



Peters und Blank scheuen keine Mühen und schieben den Schelm durch Monheim, um ihn zu wecken: Unter anderem geht es zum Spielplatz am Rheinbogen, zur Skaterbahn, zum neuen Geysir und zum Monberg. Das Ergebnis des närrischen Unternehmens gibt es heute pünktlich ab 11.11 Uhr auf lokalkompass.de und auf der Facebook-Seite der Gromoka zu sehen.