Dass die Corona-Krise erfinderisch macht, wollen Pfarrer Falk Breuer und das Kindergottesdienst-Team vom Johann-Wilhelm-Grevel-Haus der evangelischen Kirchengemeinde Monheim zum Erntedankfest am kommenden Sonntag unter Beweis stellen. Zum ersten Mal findet der Erntedank-Gottesdienst nämlich nicht in der Altstadtkirche statt, sondern als Open Air-Gottesdienst auf dem Bauernhof der Familie Förster im Knipprather Wald.

Wanderbegeisterte starten am Sonntag, 4. Oktober ,um 10 Uhr am Gemeindehaus an der Falkenstraße 2. Von dort wandert die Gemeinde unter musikalischer Begleitung des Bläserkreises zum Forsthof, wo der Gottesdienst um 10.30 Uhr beginnt.

Geerntetes Obst und Gemüse werden den Ernte-Altar auf dem Bauernhof schmücken, historische Landmaschinen und alte Traktoren bilden die Kulisse und laden hinterher die Kinder zu kleinen Rundfahrten ein.

Im November soll diese neue Gottesdienstform einer wandernden Gemeinde fortgesetzt werden. "Bei einem Altstadt-Rundgang durch das evangelische Monheim“ wird der Bläserkreis ebenfalls wieder mit dabei sein und hoffentlich viele Gemeindeglieder, die Spaß an diesem neuen Gottesdienstangebot mit frischer Luft und Bewegung haben", sagt Pfarrer Breuer.