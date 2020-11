Das Louise-Schroeder-Haus, Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo), an der Opladener Straße 86 in Monheim, bleibt wegen der Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung weiterhin geschlossen. Alle Veranstaltungen, darunter auch der beliebte Basar am ersten Advent, fallen deshalb aus. Das Team der Begegnungsstätte hat nun versucht, alternative Angebote zu entwickeln.

So wird am Sonntag, 29. November, ein weihnachtliches Fenster gezeigt, das von der Opladener Straße aus zu sehen ist.

Außerdem gibt es einen kleinen vorweihnachtlichen Verkauf vom 18. November bis 18. Dezember. Auf der Straßenseite werden in einem Fenster Marmeladen, Liköre sowie Handwerkliches aus den Kreativwerkstätten ausgestellt und können am Eingang unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln erworben werden.

Beratungsangebote

Einige Beratungsangebote gibt es unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften auch weiterhin.

Am Mittwoch, 25. November, von 10 bis 12 findet die Demenz-Beratung der Stadt Monheim statt. Hierfür sind Terminabspreche mit Astrid Patten vom Sozialen Dienst unter Telefon (02173) 951508 nötig.

Der Versichertenälteste Norbert Sassenbach steht am Donnerstag, 10. Dezember, von 15 bis 17 Uhr für Beratungsgespräche rund um die Rente zur Verfügung. Terminabsprachen unter Telefon (01520) 2898641.