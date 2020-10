Am Samstag, 31. Oktober, wird das alte Monheimer Rathauscenter zum letzten Mal in der bestehenden Form seine Türen öffnen.



Die Atmosphäre mutet - passend zu Halloween - schon jetzt etwas gespenstisch an. Denn fast alle Ladenlokale in der alten Shopping-Mall sind inzwischen leergezogen. Aus gutem Grund: Denn am Montag, 2. November, beginnen die Vorbereitungen für die Abrissarbeiten - damit an gleicher Stelle Monheims neue Mitte entstehen kann.

Keine Stellplätze in der Tiefgarage

Die derzeit noch in der Mall befindlichen Läden locken die ganz Woche hindurch mit letzten Räumungsangeboten. Um 20 Uhr werden alle Eingänge am Samstagabend dann für immer abgeschlossen. Gleiches gilt für die Tiefgarage. Auch sie wird in den kommenden zwei Jahren grundlegend erneuert und den Monheimer Einkäuferinnen und Einkäufern damit lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Neben den verbliebenen Stellplätzen auf dem Monheimer Tor werden auch auf dem Eierplatz zusätzliche Kundenparkplätze eingerichtet.

Ganz wichtig unter anderem auch für Aldi und Rossmann. Denn beide Geschäfte bleiben während der kompletten Umbauarbeiten geöffnet. Die Ladenlokale sind ab November über zwei neue Eingänge von der Heinestraße aus sowie vom Stichweg zwischen Monheimer Tor und Rathauscenter zu erreichen.

Die Parfümerie Becker und Marias Blumenwelt sind aus dem Rathauscenter ins Monheimer Tor umgezogen. Der Imbiss Asia Luong und die Dönerstation 789 werden ihre Speisen künftig in Containerlösungen am Busbahnhof anbieten.

Attraktive Stadtmitte

"Das wird jetzt eine lange und sicher auch nicht immer leichte Phase für alle werden", unterstreicht Isabel Port, Geschäftsführerin der Monheimer Einkaufszentren GmbHs. "Aber der Weg lohnt sich. Wir wirbeln jetzt viel Staub auf, aber Monheim kann sich auf eine künftig attraktive Stadtmitte freuen."

Wichtig: Alle weiteren Einkaufslagen außerhalb des Rathauscenters bleiben während der gesamten Umbauarbeiten zugänglich. Das gilt sowohl für das Monheimer Tor als auch für die Heinestraße, die Krischerstraße und die Alte Schulstraße, wo in den Erdgeschossräumen des zunehmend in die Höhe wachsenden Gesundheitscampus' gerade weitere attraktive Einzelhandelsflächen entstehen.

Monheimer Lokalhelden

"Wir würden uns sehr freuen, wenn die Monheimerinnen und Monheimer auch und gerade während der Umbauphase dem heimischen Einzelhandel die Treue halten und ihn mit ihren lokalen Einkäufen unterstützen, auch wenn dazu in den nächsten Jahren vielleicht mal ein kleiner Umweg nötig sein wird", appellieren Isabel Port und Estelle Dageroth, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung.

Der Weg zu Monheims neuer Mitte ist in zwei großen Schritten geplant. Alle Informationen gibt es auf www.monheimmitte.de. Mehr zu den Einkaufsangeboten in Monheim, die vielfach auch bequem nach Hause geliefert werden können, gibt es auf www.monheimer-lokalhelden.de.