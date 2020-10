Ende 2019 wurde das Konzept zur Wiederbelebung des Baumberger Einkaufszentrums beschlossen und auf den Weg gebracht. Seitdem sind die Beschäftigten der Baumberger Einkaufszentrum GmbH als städtische Tochtergesellschaft nun intensiv mit den Planungen und Umbauarbeiten beschäftigt.

Die Corona-Pandemie hat jedoch auch vor den Revitalisierungsarbeiten nicht Halt gemacht. Einige Firmen mussten ihre Arbeiten teilweise für mehrere Wochen komplett niederlegen oder hatten zumindest mit Materialproblemen und personellen Engpässen zu kämpfen. Die Folge sind Verzögerungen im ursprünglich geplanten Bauablauf. Erste sichtbare Maßnahmen konnten dennoch bereits umgesetzt werden. Der Boden der Passage wurde mit einem neuen Belag versehen und die Fenster- und Türen passend zum künftigen Konzept bereits in Anthrazit lackiert. Für die Sommermonate zierten Geranien die Passage. "Und schon mit diesen ersten kleinen Veränderungen bekommt man bereits ein Gefühl für die neue Holzweg-Passage, die künftig viel heller, freundlicher und einladender wird", verspricht Centermanagerin Sonja Thomä.

Der nächste große Schritt: Die Umsetzung der weiteren Fassadenarbeiten steht an und die alten Werbeblenden wurden demontiert - und anschließend direkt Maß für die neuen Gestaltungselemente genommen.

Im Oktober wird die Passage dann komplett eingerüstet, um die Unterkonstruktionen für die künftige Fassadengestaltung zu bauen. Sie wird später einfach vor das mehr als 50 Jahre alte Mauerwerk gesetzt, an dem, der Zahn der Zeit kräftig genagt hat. Dominieren werden danach Holztöne mit viel lebendigem Grün sowie bunten Markisen und hochwertige Ladenschilder, die für alle Geschäfte montiert werden. Zusätzlich wird auch die Beleuchtung und die Außenmöblierung optimiert. Ziel ist die Schaffung einer einladenden Marktplatzatmosphäre mit höherer Aufenthaltsqualität - die nicht nur der direkten Anwohnerschaft, sondern allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils zu Gute kommen wird.

Fertigstellung

Bis Mitte Dezember wird die Hauptpassage dann vom Holzweg bis hinauf zum künftigen Sophie-Scholl-Quartier fertiggestellt sein - inklusive neuer Weihnachtsbeleuchtung. Lediglich der Bereich vor dem Fuchsbau und der Post- und Lottoannahmestelle sowie der rückwärtige Netto-Anlieferungsbereich an der Geschwister-Scholl-Straße werden erst bis Mitte Februar 2021 fertiggestellt.

Centermanagerin Sonja Thomä: "Aber auch beim inhaltlichen Angebot geht es schon vorher kräftig weiter. Schon Anfang Oktober zieht mit dem ,Blumenzauber' ein neuer Blumenladen in die Passage, direkt neben das Mo.Ki.-Stadtteilcafé. Wir freuen uns hier schon alle sehr, die neue Mieterin in unserem Kreis begrüßen zu können, und damit ein vielfach geäußertes Wunschsortiment in der Holzweg-Passage wieder anbieten zu können."