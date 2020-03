Am 6. April 1995 gründete sich AnDer mit sieben Künstlerinnen und Künstlern, die alle Mitglieder der Mülheimer Künstler-AG waren. Mit einer Sonderausstellung wollten die Krativen ihr Jubiläum feiern. das mun nun wegen der Coronakrise verschoben werden.

Gründungsmitglieder waren Uwe Dieter Bleil, Jochen Leyendecker, Dore Nekes, Ursula Vehar, Christine Lehmann, Heiner Schmitz und Andreas Schiblon, der schon bald die Gruppe verließ und dem dann Helmut Koch folgte. Organisatorisch konnte sich AnDer über die gesamte Zeit auf die Geschäftsführerin, Gesine Schloßmacher, verlassen.

Mit über 80 Veranstaltungen, Aktionen und Ausstellungen in den vergangenen 25 Jahren hat die Künstlergruppe AnDer in unserer Stadt, aber auch außerhalb kulturelle Zeichen gesetzt.

Es begann im September 1995 mit einer Ausstellung im Offizierskasino der ehemaligen englischen Kaserne. Der nächste Höhepunkt war sicher die Ausstellung 1996 in der ehemaligen evangelischen Akademie, zu der Gäste verschiedener Künstlergruppen aus dem In- und Ausland kamen. Es folgten einige Ausstellungen in Leerständen im Forum, bevor die Künstlergruppe AnDer zwei Jahre lang drei Räume im Schloß Broich mit wechselnden Ausstellungen bespielte.

Ein weiteres Highlight waren sicher auch die sieben Boote, die einige Wochen in dem Hafenbecken vor dem Museum Küppersmühle in Duisburg installiert waren. Es folgte die “Salon-Serie“, bei der jeder der Gruppe sich mit einem Geschäft in der Stadt auch ein Thema vorgab.

Vor der Kunstaktion “AnDerGrenze“ im Raffelbergpark und in Zusammenarbeit mit dem Theater an der Ruhr, gab es einen Wechsel. Dore Nekes und Christine Lehmann verließen die Gruppe und über diese Ausstellung wurde AnDer 2015 mit Vanessa Hötger, Natalija Usakova und Joachim Poths jetzt auf acht Mitglieder erweitert.

Eine interessante Abwechslung war sicher 2017 eine Einladung zu einer Ausstellung in Kfar Saba, Israel, wohin die Künstler schon zuvor einen guten Kontakt aufgebaut hatten.

Ein Höhepunkt in jüngster Zeit war die Ausstellung AnDerLuft in der Luftschiffhalle 2019, die mit fast 5.000 Besuchern eine überregionale Aufmerksamkeit erzeugte.

Die geplante Geburtstags-Aktion im April, bei der die Künstler der Gruppe AnDer auch über die zukünftigen Pläne und Ausstellungen informieren, aber unseren Freunden und Förderern danken wollten, muss nun aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Sie soll im Laufe des Jahres noch stattfinden.