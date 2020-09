Twea Pädde

Twea Pädde ssitte aanem Pööt.

dän e-ine branne sinne Fööt.

„Ek hüpp ees efkes do erouner,

dat kaule Water de-it me-i Wouner.“

Do sseet dän aunere: „Haul ees in,

et beeter häwwen, dat’s dökkes Schien.

Eah dat de hüpps, bedink et chudd:

Wie kömpse laater wi-er rut?“



Pädde = Frösche

nach einer Fabel von Aesop:



Zwei Frösche

In einem außerordentlich heißen Sommer war ein tiefer Sumpf ausgetrocknet und die Frösche, die bisherigen Bewohner desselben, mussten sich nach einem andern Wohnort umsehen.

Zwei derselben kamen auf ihrer Wanderschaft zu einem tiefen Brunnen, worin es noch Wasser gab.

"Ei! Sieh da!" rief der eine. "Warum wollen wir weitergehen? Lass uns hier hinunterhüpfen!"

"Halt!" antwortete der andere, "das Hinunterkommen ist zwar ganz leicht, aber wenn auch der Brunnen eintrocknet, wie willst du dann wieder herauskommen?"

Merke: Was dir heute nutzt, das kann dir morgen schaden, darum denke nach, bevor du handelst.