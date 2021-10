Der Verein Mülheimer Nachbarschaft e.V. hat bei der Mitgliederversammlung neue Vorstandsmitglieder gewählt.

315 Mitglieder gehören dem Verein Mülheimer Nachbarschaft e.V. an. Sein Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt in Mülheim an der Ruhr zu stärken, Vereinsamung vorzubeugen und bei Fragen rund um das Älterwerden zu beraten.

Wilfried Cleven, der seit der Gründung des Vereins im Jahr 2008 Vorsitzender ist, sagte „Viele Menschen machen mit und daraus entsteht gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Stärke.“ Die Pandemie habe auch gezeigt, dass der Wille der Menschen zum Zusammenhalt stark sei. „Was nicht mehr persönlich ging, konnte mit technischen Mitteln auch anders verwirklicht werden. Die Pandemie hat es uns nicht leicht gemacht, aber sie hat auch Kreativität und Innovation mit sich gebracht.“

Begrüßung von Nicole Nussbicker und Annegret Gensinger

Er dankte Lothar Fink und Friedhelm Lümkemann, die sich nicht für eine weitere Amtsperiode im Vorstand bewarben, für die langjährige Zusammenarbeit und begrüßte er die beiden neuen Vorstandsmitglieder, Nicole Nussbicker und Annegret Gensinger.

Nicole Nussbicker, die hauptberuflich als Geschäftsführerin des Mülheimer Sportbundes tätig ist, will zukünftig neue Synergien ermöglichen: „Der Nachbarschaftsverein macht bereits zahlreiche Angebote an Kursen, Veranstaltungen und anderen Freizeitangeboten. Ich denke jedoch, dass wir durch Netzwerkarbeit auch im sportlichen Bereich noch viele zusätzliche Menschen erreichen können. Nichts bringt Menschen jeden Alters so gut zusammen wie sportliches Engagement.“

Annegret Gensinger ist bereits seit vielen Jahren im Nachbarschaftsverein engagiert, und so ist die Wahl in den Vorstand der folgerichtige nächste Schritt für sie. „Durch die Eröffnung des Nachbarschaftshauses an der Hingbergstraße hat unsere Arbeit noch einmal zusätzlichen Schub bekommen“, sagt sie. „Ich organisiere gern, und ich kenne die Mitglieder und ihre Bedürfnisse sehr gut. Nun kann ich mich noch besser einbringen.“