Das Stadtmarketing Neukirchen-Vluyn lädt für Mittwoch, 11. März, ab 16 Uhr unter dem Titel „Von der Mühle zum Brot“ zu einer Radtour durch den Gewerbepark Neukirchen-Nord ein. Die Tour startet an der Alten Mühle in der Dong und führt dann vorbei an vielen unterschiedlichen Betrieben im Gewerbepark Neukirchen-Nord, zu deren Entstehungsgeschichte und Tätigkeitsfeldern die Stadtführer Heide Schmitt und Peter Pechmann einiges zu berichten wissen. Drei Unternehmen entlang der Route laden zu einer Betriebsbesichtigung ein. In der Firma Krischer gibt es spannende Einblicke in den Beruf des Metall-Drehers, Ricks Fotostudio zeigt die Welt der Produktfotografie und eine kleine Werksbesichtigung bekommen die Teilnehmer der Radtour im Dentallabor Sahm-Dental Zahngestaltung. Zum Abschluss erwartet die Gäste ein gemeinsamer Imbiss.