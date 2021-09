Was lange währt, wird endlich gut! Seit 2010 war die Mountainbike-Strecke der Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn auf der Halde Norddeutschland in Planung. Nun konnte der „Sparkassen-Trail“ im Beisein vieler Gäste offiziell eingeweiht werden.

Die Jungs vom „Kids Team“ der SG gaben so richtig Vollgas und sausten den Starthügel hinunter. Die „Down Hill“ Strecke ist 1,1 Kilometer lang. Ab dem ersten Terrassenhang gibt es drei Wege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Louis (15) ist Fortgeschrittener und begeistert: „Endlich ist es soweit. Es ist eine schöne Strecke mit vielen Hügeln geworden.“ Melvin (13) ist auch schon aufgeregt: „Die Sprünge und verschiedenen Trails gefallen mir besonders gut.“

Über 30 Kinder gehören zum "Kids Team"

Angefangen hat alles im Jahr 2010. Dirk Bots hatte die Idee mit der Strecke. Es folgten zahlreiche Gespräche, Planungen, Bau- und Genehmigungsverfahren. Ende Mai 2020 konnte das Genehmigungsverfahren abgeschlossen und der Nutzungsvertrag zwischen der SG und dem Eigentümer RVR unterzeichnet werden. Doch dann kam Corona - die Einweihung musste verschoben werden. „Damals waren es zuerst Erwachsene, die Interesse an der Mountainbike-Strecke hatten. Nach und nach kamen auch Kinder dazu. Vor vier Jahren waren es vier Kinder, die zum „Kids Team“ gehörten, inzwischen sind es über 30“, freut sich Karsten Schürmann, Leiter der Abteilung „Fitness und Trendsport“ bei der SG. Drei Trainer, darunter auch Marc Wehmeier, und sechs Betreuer kümmern sich um das „Kids Team“. Doch das Fahren auf der neuen Down Hill-Strecke ist nicht nur für Vereinsmitglieder gedacht, sondern auch für Fremde. „In all den Jahren wurde viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, was den Bau und die Instandhaltung der Strecke, zum Beispiel durch das Freischneiden von Büschen, angeht. Es herrscht ein toller Zusammenhalt. Eltern und Kinder helfen mit“, so Geschäftsführerin Regina Masurkewitsch stolz.

Hauptsponsor der Strecke ist, wie der Name schon sagt, die Sparkasse am Niederrhein. Der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti betont: „Der Sparkassen-Trail“ ist schon etwas Besonderes. Ich freue mich, dass wir als Sparkasse dabei sein können. Gerne unterstützen wir das Projekt auch weiterhin.“ Bürgermeister Ralf Köpke hob in seinem Grußwort besonders den Einklang der Strecke mit der Natur hervor.

Mädchen sind herzlich willkommen

Zur Abteilung „Fitness und Trendsport“ der SG Neukirchen-Vluyn gehören 200 Mitglieder, davon sind 100 Mountainbike-Fahrer. 55 von ihnen sind Kinder. Die Jungs im „Kids Team“ sind zwischen 8 und 15 Jahre alt. „Bisher sind nur Jungs dabei. Mädchen sind immer herzlich willkommen“, so Trainer Marc Wehmeier.

Die Kosten für das Genehmigungs-und Bauverfahren belaufen sich von 2012 bis 2021 insgesamt auf rund 27.000 Euro. Weitere Infos zum Verein finden Sie unter www.sg-neukirchen-vluyn.de