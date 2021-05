Im Rahmen der Reihe „Wegfinderin“ - berufliche Wege für Frauen im Kreis Coesfeld - wird am Dienstag, 15. Juni, von 18 bis 21 Uhr der Online-Vortrag „Jetzt rede ich“ mit der Stimmtrainerin Sabine Klecker angeboten.

Die eigene Arbeit, ein persönliches Projekt oder sich selbst als Person vorzustellen fällt vielen Frauen schwer. Dieser Vortrag soll Wege eröffnen, authentisch und überzeugend aufzutreten - auch in größeren oder unbekannten Gruppen.

In einem Impulsvortrag lernen die Teilnehmerinnen den natürlichen Wirkungsspielraum von Körpersprache, Aussageabsicht und Stimme kennen. Anschließend erhalten sie die Möglichkeit, sich direkt in einer Vorstellungsrunde auszuprobieren und erhalten wertschätzendes und konstruktives Feedback dazu.

Praktische Übungen zum Thema „Präsenter Körper - präsente Stimme“ mit weiteren Tipps für den beruflichen Alltag runden den Vortrag ab.

Die Teilnehmenden werden über den entsprechenden Link zeitnah informiert. Eine Anmeldungen ist unter baecker@olfen.de möglich.