Für das Jahr 2021 ist das Kulturprogramm für die Stadthalle in Olfen als Spielort geplant. Große Künstler, die unterhaltsame und spannende Abende versprechen, entführen in eine Welt fernab der Corona-Pandemie. Das bekannte Kulturabo wird es im nächsten Jahr zwar nicht geben, dafür aber Karten für vier einzelne Kulturhighlights der besonderen Art.

Dabei gibt es folgende Änderungen: „Der Ticketverkauf für die Kulturveranstaltungen wird kurzfristiger und nicht als „Abo“, sondern nur für die jeweiligen Einzelveranstaltungen, erfolgen.

Zunächst wird nur eine sehr begrenzte Anzahl an Tickets verkauft, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Außerdem wollen wir Abstände einhalten und ausreichend Schutzvorkehrungen für die Besucherinnen und Besucher treffen. Wir stellen uns flexibel auf und sind jederzeit, sofern es die entsprechend gültige Coronaschutzverordnung zulässt, in der Lage weitere Tickets in den Verkauf zu geben. Es lohnt sich also, immer mal wieder einen Blick in den Ticketshop zu werfen“, so Eva Beckmann.

Das Programm reicht von den chaotischsten Charakteren auf Ebenen der zwischenmenschlichen Beziehungen über einzigartiges a cappella Entertainment bis hin zu Liebesratgeber zweier Ehegatten nach der Familienplanung, die nicht unterschiedlicher hätten sein können.

"Erst mal durchatmen"

Frieda Braun tritt am Samstag, 30. Januar, um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr mit ihrem Soloprogramm "Erst mal durchatmen" auf. Wie immer bilden der Dschungel menschlicher Gefühle und zwischenmenschlicher Beziehungen das wild wuchernde Terrain, auf dem ihre Geschichten ins Kraut schießen. Ihr Leben ist chaotisch? Sie streiten oft? Sie schlafen kaum? Hilfe naht in Gestalt von Frieda und ihrer Splittergruppe; allesamt Frauen mit knarzigen Charakteren, die den bekannten Miss-Marple-Filmen mit Margaret Rutherford entsprungen sein könnten. Die weltfremde Thekla, die penible Mia, die robuste Brunhild – sie haben erprobte Grundsätze für mehr Struktur im Alltag zusammengetragen.

Das Ticket kostet 20,50 Euro, inklusive Gebühren.

"Maybebop" mit A Cappella

Am Freitag, 19. März, tritt um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr die A Cappella-Band "Maybebop" mit ihrem zehnten Bühnenprogramm auf. Die neuen Songs sind erneut unberechenbar und legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart. Die Band bleibt ihrem Stil treu, indem sie ihn ständig bricht. Es gibt kein Drehbuch, jeder Abend ist unverbraucht und einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment. Alles, nur kein Stillstand. Das erklärte Ziel: "Los!"

Die Karte ist zu einem Preis von 33 Euro, inklusive Gebühren erhältlich.

Neues vom Kom(m)ödchen

Am Samstag, 11. September, ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, das Kom(m)ödchen-Ensemble mit ihrem neuen Programm zu erleben. Es wurde 1947 von Kay und Lore Lorentz im Hinterzimmer einer Düsseldorfer Kneipe gegründet. Seitdem gehört es zu den renommiertesten Kleinkunstbühnen Deutschlands.

Die Gebühr für ein Ticket beträgt 26,50 Euro inklusive Gebühren.

"Hurra, wir lieben noch!"

Am Samstag, 13. November sind um 20 Uhr, Eintritt 19 Uhr Margie Kinsky & Bill Mockridge mit ihrem Kabarett-Programm "Hurra, wir lieben noch!" auf der Bühne. Diese beiden passen zusammen wie Pott und Deckel, oder - wie Margie sagen würde – "Arsch auf Eimer!".

Margie Kinsky und Bill Mockridge sind nicht nur erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Buchautoren, sondern auch seit 35 Jahren ein glückliches Paar mit sechs Söhnen. Die sind mittlerweile flügge und aus dem Haus. Und was nun?

Margie und Bill entdecken ihr neues gemeinsames Leben jenseits von Haushaltsroutine und Lindenstraße, aber diesseits von Kreuzworträtsel und Seniorenteller. Doch auch bei zwei Gute-Laune-Botschaftern geht das nicht immer ohne Reibungen ab und so ist einiger Zündstoff vorprogrammiert.

Die Kartengebühr beträgt 30 Euro, inklusive Gebühren.