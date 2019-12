Fast zwei Jahre haben die beiden Olfener Christoph Krursel und Johannes Leushacke recherchiert, Archive durchstöbert, Bücher und Quellen ausgewertet, mit Zeitzeugen gesprochen, alte Fotos und Bilder ausgewertet und geschrieben. Herausgekommen ist dabei eine reich bebilderte, 504 Seiten starke Geschichte der Bürgerschützengilde Olfen. Allerdings ist es keine reine Vereinschronik, sondern ein Buch zur Geschichte der Stadt Olfen.

Über Jahrhunderte war die Geschichte des Schützenvereins aufs engste mit der Geschichte der Stadt Olfen und ihrer Bewohner verbunden. Deshalb finden sich unter den über 1000 Bildern zahlreiche interessante alte Ansichten aus Olfen.

Thematisch ist das Werk breit aufgestellt. Neben Artikeln zur Schützengeschichte finden sich Beiträge zu den Olfener Kinderschützenfesten, der Rolle der Frauen in der Geschichte, zu Olfener Orten wie dem Ehrenmahl, dem Marktplatz und zahlreichen Olfener Straßen und zu vielen Menschen, die Olfen in den letzten über 300 Jahren geprägt haben.

Erhältlich ist das Buch bei BBS, Sparkasse und LVM in Olfen.