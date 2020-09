Am Donnerstagmorgen (10. September) ist bei einem Verkehrsunfall an der Poststraße in Ratingen-Zentrum ein 15-jähriger Fahrradfahrer von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Gegen 7.50 Uhr war der Jugendliche mit seinem Fahrrad über die Poststraße in Ratingen-Mitte gefahren. Als er auf Höhe des Freiligrathrings bei Grün den dortigen Fahrradschutzstreifen überqueren wollte, wurde er von dem Peugeot einer 37-jährigen Ratingerin erfasst, die den 15-Jährigen nach eigenen Angaben beim Abbiegen übersehen hatte.

Kreuzung gesperrt

Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall zu Boden, wobei er schwer am Arm verletzt wurde. Er wurde im späteren Verlauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Die Polizei sperrte die Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme.