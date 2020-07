Am nächtlichen Donnerstagmorgen (23. Juli) gegen 3.30 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Ratinger Polizei auf dem Stadionring einen Fahrradfahrer, der ganz offensichtlich nicht wirklich fahrsicher war. Deutliche Schlangenlinien charakterisierten den besonderen Fahrstil des 43-jährigen Ratingers, als dieser in Richtung Düsseldorfer Straße fuhr. Vor der dort Rotlicht zeigenden Ampel wechselte er dann verbotswidrig auf den Gehweg, um seine gefährliche Fahrt darauf in Richtung Innenstadt fortzusetzen.

Der 43-jährige Fahrradfahrer wurde angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Ratinger beim Absteigen stark schwankend kaum sein Gleichgewicht finden konnte. Nur bedächtig und langsam, mit sehr verwaschener Sprache, antwortete der Mann auf Fragen der Beamten zu seinem abendlichen- bzw. nächtlichen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch nicht überraschend einen Wert von rund 1,7 Promille (0,85 mg/l).

Deshalb leitete die Ratinger Polizei gegen den 43-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt ein. Zur Beweisführung im Verfahren wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in Räumen der Ratinger Polizeiwache durchgeführt. Von dort konnte der Beschuldigte dann am frühen Morgen seinen weiteren Heimweg zu Fuß fortsetzen, nachdem ihm jedes weitere Führen von Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, bis zu einer erfolgreichen Ausnüchterung, ausdrücklich untersagt worden war.