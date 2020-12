Am Sonntagmorgen (06. Dezember) wurde auf der Berliner Straße in Ratingen-West ein Taxifahrer von seinem Fahrgast mit einem Messer angegriffen, nachdem dieser zuvor die Fahrtkosten nicht begleichen konnte. Der Mann flüchtete, konnte aber von der Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Das war geschehen:Gegen 8 Uhr beförderte ein 57-jähriger Taxifahrer einen Fahrgast vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen-West. Auf der Berliner Straße bat der Mann den Taxifahrer, anzuhalten. Als der Fahrer seine Fahrtkosten einforderte, gab der Mann an, das Geld aus der Wohnung eines angrenzenden Mehrfamilienhauses holen zu wollen. Der Taxifahrer begleite seinen Fahrgast bis zur Hauseingangstür, wo er mit der Polizei drohte, falls der Mann die Rechnung nicht bezahle.

Plötzlich das Messer gezogen

Unvermittelt zog der Fahrgast ein Messer und führte zwei Schnittbewegungen in Richtung des 57-Jährigen aus. Hierbei verletzte er den Mann glücklicherweise nicht, aber beschädigte dessen Jacke. Der Taxifahrer floh vor dem Fahrgast und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten vor Ort die betreffende Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ermitteln, in die der Angreifer sich geflüchtet hatte. In der Wohnung nahm die Polizei den 43-jährigen Düsseldorfer vorläufig fest. Das Messer,das er gegen den Taxifahrer eingesetzt hatte, konnte in der Wohnung aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Einen Teil der Klinge, der augenscheinlich bei den Schnittbewegungen abgebrochen war, konnte vor der Tür des Mehrfamilienhauses ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Strafverfahren eingeleitet

Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Zechbetruges sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er, nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen, aus dem Polizeigewahrsam entlassen.