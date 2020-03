Die schlechte Nachricht: Falsche Handwerker haben am Montag versucht, Anwohner in Ratingen-Lintorf übers Ohr zu hauen. Die gute Nachricht: Die Polizei konnte zwei Täter auf frischer Tat stellen und Ermittlungen gegen sie einleiten.

Gegen 14 Uhr meldete sich eine 64-jährige Anwohnerin der Mörikestraße bei der Polizei. Sie gab an, dass gegen 13 Uhr drei Männer an ihrer Tür klingelten und ihr anboten, ihre Einfahrt neu zu verfugen und zu reinigen. Die Ratingerin ließ sich auf das Geschäft ein und zahlte vorab eine Summe in Höhe von mehreren Tausend Euro. Noch bevor das Trio die Einfahrt neu verfugte, verließ es das Grundstück der Ratingerin, welche nun stutzig wurde und die Polizei alarmierte.

Noch im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde der Polizei ein ähnlich gelagerter Fall im Nahbereich gemeldet. Augenscheinlich hatten es dieselben drei Männer mit der gleichen Masche auch bei einem Nachbarn - einem 59-jährigen Ratinger - versucht. Der Mann stellte bei der Ausführung der Arbeiten jedoch fest, dass die Männer statt Zement und Dichtungsmaterial lediglich Sand zum Verfugen benutzt hatten und verweigerte die Zahlung des vereinbarten Betrages.

Zwei Betrüger wurden erwischt

So flog die Betrugsmasche auf, ohne dass es zu einem Schaden für den Ratinger kam. Der Mann informierte ebenfalls die Polizei, die so schnell am Tatort erschien, dass sie dort noch auf zwei der drei Betrüger treffen konnte.

Die beiden Männer wurden zunächst zur weiteren Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiwache gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie am Dienstag, 10. März 2020, wieder entlassen. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem noch flüchtigen dritten Täter dauern derzeit noch an.