Eine unbekannte Tatverdächtige hat einem Ratinger am gestrigen Montag (11. April 2022) in Ratingen-Tiefenbroich eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen und ist dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen: Gegen 13.05 Uhr parkte ein Mann aus Ratingen auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Harkortstraße auf Höhe der Hausnummer 14. Als er aus seinem Fahrzeug aussteigen wollte, soll nach eigenen Angaben eine Frau auf ihn zugekommen sein. Die Frau soll ihn am Verlassen des Fahrzeuges gehindert haben und ihn bedrängt haben.

In der Hand hielt sie nach Schilderungen des Mannes ein Klemmbrett, anschließend soll sie vermutlich auf Spanisch eine Unterschrift gefordert haben. Als der 74-Jährige versuchte, die Frau auf Abstand zu halten, griff die Unbekannte nach seiner Armbanduhr und riss die Uhr sowie Teile des Armbandes von seinem Handgelenk. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

- ca. 1,60 bis 1,65 m groß

- ca. 40 bis 45 Jahre alt

- kräftig

- dunklerer Hautton

- südeuropäisches Erscheinungsbild

- sprach Spanisch oder Portugiesisch

- hatte dunkelbraune Haare

- trug beigefarbene Kleidung

Wert der Uhr: 10.000€

Bei der geraubten Armbanduhr handelt es sich um das Modell "Big Bang" der Marke Hublot. Die Uhr hat einen geschätzten Zeitwert von über 10.000 Euro. Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer hat den Raub beobachtet oder kann Angaben zu der unbekannten Tatverdächtigen machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.