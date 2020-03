Liebe Leser, an dieser Stelle informieren wir Sie laufend darüber, welche Veranstaltungen in Ratingen zusätzlich zu den bereits bekannten abgesagt bzw. verschoben wurden:

-Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Ratingen, hat seine für den 1. April geplante Mitgliederversammlung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

-Abgesagt wurde das Konzert mit "Passo Avanti" am 26. März in der Wasserburg Haus zum Haus.

-Der Bürgerverein Homberg hat sich entschieden, das Konzert mit dem Essener Gitarrenduo am 21. März zu verschieben. Bereits im Vorverkauf in der Lotto-Postagentur Tekampe gekaufte Karten werden dort gegen Vorlage der Eintrittskarten erstattet.Sollte sich die Lage bis zum Herbst entspannt haben, soll das Konzert am 26. September nachgeholt werden. Ebenfalls abgesagt ist der Vortrag am

25. März „Homberjer Wiesnase hüre widder met“ mit den Ratinger Jonges