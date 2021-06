Beim GC Hösel finden die NRW-Meisterschaften der Altersklasse bis 16 Jahren statt und zwar am Samstag, 12. Juni, und Sonntag, 13. Juni. "Nach der Genehmigung der Behörden ist die NRW-Meisterschaft das erste große Highlight im Turnierkalenders des Bundesligaclubs.", heißt es seitens des Golfclubs Hösel.

Neben dem Titel des Landesmeisters wird es bei diesem Turnier, bei dem Jungen und Mädchen antreten werden, auch um die Qualifikation zur Nationalen Ausscheidung für die Deutschen Jugendmeisterschaften gehen.

Die besten Mädchen und Jungen

Die besten elf Mädchen und 24 Jungen dürfen somit weiter darauf hoffen, die Deutschen Titelkämpfe zu erreichen. Diese werden vom 27. bis 29. August stattfinden. Die Mädchen werden dann in Lübeck-Travemünde spielen, während die Jungen in Osnabrück antreten. Noch ist die Meldeliste nicht geschlossen, aber schon jetzt zeichnet sich ein starkes Teilnehmerfeld ab.

Titelverteidiger und Meister am Start

Titelverteidiger Peer Wernicke vom GC Hubbelrath hat bereits gemeldet. Der Youngster ist ins Junior Team Germany berufen worden.

Julian Kiessling und Lara Stifter, die amtierenden NRW-Meister AK 14, werden beide am Start sein. Beide treten in den Farben des GC Hösel an, haben also einen echten Heimvorteil.

Zuschauer derzeit nicht zugelassen

Aufgrund der Corona-Bedingungen sind Zuschauer derzeit leider nicht zugelassen.

Über den GC Hösel

Der GC Hösel zählt mit rund 1.600 Mitgliedern zu den ersten Adressen im deutschen Golfsport. Mit seinen beiden 18 Loch Meisterschaftsplätzen liegt der familienfreundliche Club in ruhiger Lage mitten im Großraum Düsseldorf, Duisburg, Mülheim und Essen. Der Wettspielkalender bietet sehr viele sportliche Turniere.

Im Jahr 2019 blickte der Club auf eine 40-jährige Geschichte zurück. Das Clubhaus ist großzügig und modern angelegt und beherbergt ein Restaurant.

Im Mittelpunkt des Sportbetriebes stehen neben der Veranstaltung von unterschiedlichsten Turnieren die intensive Nachwuchsförderung von über 100 Kindern und Jugendlichen.

Die Herren des GC Hösel sind die 1. Bundesliga der Deutschen Golf Liga etabliert.

Die Damen treten in der 2. Bundesliga an.

Weitere Informationen

www.gvnrw.de und www.golfclubhoesel.de