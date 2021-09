Gerade in der Corona-Krise hat der Verbrauch an Verpackungen zugenommen, das macht sich leider auch im Stadtbild bemerkbar, in Form von Abfall auf Straßen und Plätzen. Deswegen veranstaltet die Stadt Ratingen den Dreck-weg-Tag am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 12 Uhr. Für das Großreinemachen sucht die Stadt noch Mitstreiter - egal, ob Privatpersonen, Firmen oder Vereine - jeder, der sich für seine Umwelt und Region engagieren möchte, ist herzlich eingeladen, an dieser Aktion teilzunehmen.

Handschuhe, Mülltüten und Greifer werden in bewährter Form durch die Kommunalen Dienste der Stadt Ratingen bereitgestellt, die auch den Müll abfahren und die gesamte Aktion organisieren. Anmeldungen nimmt die Abfallberatung unter Tel. 02102-7550-7041, per E-Mail an amt70@ratingen.de oder über die Homepage der Stadt entgegen.

Corona-Regelungen

Dieses Mal ist jedoch alles etwas anders: Die Teilnehmer sind aufgerufen, in Kleinstgruppen oder als Einzelperson Straßenränder, Wege und Plätze von Müll und Abfall zu befreien. Und da die Aktion natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regelungen stattfindet, kann in diesem Jahr leider die beliebte Dankeschön-Party im Anschluss nicht stattfinden.