Lintorf. Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 möchte auch in diesem Jahr eine Schützenzeitung herausbringen. Da im vergangenen Jahr fast keine Veranstaltungen innerhalb der Formationen stattfanden, sollen die Majestäten der Bruderschaft, Könige und Kronprinzen seit 1948 in Bild und Wort vorgestellt werden.

Dafür sucht die Bruderschaft nun Bilder der Majestäten der vergangenen 73 Schützenfeste und Anekdoten zu den Königen und Kronprinzen. "Die Schützenzeitung wollen wir auf alle Fälle veröffentlichen, auch wenn das Schützenfest womöglich erneut abgesagt werden muss", so Schützenchef Andreas Preuß. In diesem Jahr will die Bruderschaft sich auch wieder um Anzeigen bemühen, um das Heft zu finanzieren.

Der Heimatverein hat bereits zahlreiche Fotos von den Majestäten der vergangenen Jahrzehnte zur Verfügung gestellt. In den letzten 15 bis 20 Jahren hat auch die Bruderschaft selbst zahlreiche Fotos gemacht. "Doch einige Könige und Kronprinzen fehlen uns trotzdem noch", beduert der Schützenchef, der nun auf Hilfe der Bürger hofft.

Wer Fotos von ehemaligen Bruderschaftsmajestäten hat, kann sie an Andreas Preuß schicken, per Mail an chef@bruderschaft-lintorf.de, Tel.: 02102/3078510.