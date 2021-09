Im Rahmen der Fairen Wochen in Ratingen können Interessierte noch bis Freitag, 24. September, auf Entdeckungstour gehen und nachhaltig handelnde Unternehmen und Initiativen vor Ort kennenlernen.

Bei einer Stadtrallye besteht die Möglichkeit, an sieben Stationen des Fairen Handels mehr darüber zu erfahren, wie der Faire Handel zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen im Globalen Süden beiträgt. Werden die Quizfragen an den Stationen gelöst, können tolle Preise aus dem Fairen Handel gewonnen werden. Der Laufzettel zur Stadtrallye liegt an den teilnehmenden Stationen aus und kann auf der Homepage der Stadt Ratingen heruntergeladen werden, dort finden sich auch weitere Programmhinweise. Die Stadtrallye ist eine von mehreren Aktionen, mit denen sich Ratingen an den Fairen Wochen beteiligt.

Programm-Highlights



Clips zu Ratinger Fair-Trade-Akteuren im Kino 1 & Kino 2 als Vorfilme gezeigt.

Der Weltladen in Lintorf sammelt Alt-Handys zum Recycling.

Die ausgezeichnete "Faire Kita" im Maxi Familienzentrum Heilig Geist eröffnet ihren Recycling-Sammelcontainer für Handys, Schuhe, Plastikverschlüsse Brillen und mehr.

Bei einem verwaltungsinternen Workshop informiert sich die Stadtverwaltung zu ökologisch und sozialverträglicher Beschaffung von Textilien und Sicherheitsschuhen.

In den Schaufenstern der Rathauskantine zeigt eine Posterausstellung, wie der Faire Handel die 17-UN-Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung unterstützt.

Der "Pop-Up-Weltladen" öffnet im Bistro des Unverpackt-Ladens in der Lintorfer Straße seine Pforten.

Fairer Handel

Seit 20 Jahren, immer im September, sind alle Menschen in Deutschland eingeladen, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. 2021 finden die Fairen Wochen bereits zum 20. Mal statt und stellen unter dem Motto „Zukunft fair gestalten - #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ menschenwürdige Arbeit in den Fokus. Als ausgezeichnete Fairtrade-Stadt beteiligen sich in Ratingen auch in diesem Jahr wieder vielfältige Akteure aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft an den Aktionstagen.