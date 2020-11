Die Polizei hat am Wochenende einen 17-Jährigen erwischt,der offensichtlich eine Spritztour mit Freunden durch Recklinghausen gemacht

hat.

Die Polizeibeamten wollten den Autofahrer in der Nacht auf Samstag, 14. November, gegen

0.15 Uhr, auf der Herner Straße kontrollieren. Der Fahrer ignorierte sämtlicheAnhaltezeichen - trotz Blaulicht und Martinshorn - und fuhr in Richtung

Castroper Straße davon.

Im Bereich Blitzkuhlenstraße/Herner Straße konnte erschließlich gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 17

Jahre alt ist und ohne Führerschein unterwegs war. Für die Spitztour hatte er

nach bisherigen Erkenntnissen das Auto seines Vater - ohne dessen Wissen -

genommen. Außerdem hatte der 17-Jährige offensichtlich Alkohol getrunken. Er

wurde deshalb mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe

abnahm.

Der Jugendliche war bei der Spritztour nicht allein im Auto - mit dabeiwaren noch drei Freunde, ein 17-Jähriger aus Recklinghausen und zwei 16-jährige

Mädchen aus Recklinghausen und Marl. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden

entstand nicht. Alle Beteiligten wurden an ihre jeweiligen Eltern übergeben.