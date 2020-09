Am Sonntagabend, 27. September, kam es gegen 23 Uhr auf der Dorstener Straße in Recklinghausen zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten.

Ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem 25-jährigen Beifahrer, beide aus Marl, und eine 20-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen fuhren hintereinander auf der Dorstener Straße.

Als der 45-Jährige nach rechts in die Bockholter Straße einbiegen wollte, fuhr die 20-Jährige auf das Auto vor ihr auf. Dabei verletzten sich der 45-Jährige und der 25-Jährige leicht.

Das Auto der 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 6.000 Euro Sachschaden.