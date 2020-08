Die Polizei sucht Zeugen, die am spätenDienstagnachmittag, 11. August, im Bereich Große-Perdekamp-Straße in Recklinghausen unterwegs waren.

Ein21-jähriger Mann aus Recklinghausen musste ins Krankenhaus gebracht werden,

nachdem er von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden war.

NachAngaben des 21-Jährigen boten ihm gegen 17.30 Uhr zwei unbekannte Männer Drogen

an, worauf er auch einging. Nachdem er den Männern Geld gegeben hatte, soll

einer der Beiden ihn geschlagen haben. Der andere nahm ihm das Handy weg, gab es

aber wenig später zurück. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung

Bahnhof.

Beschreibung der Täter

Sie können wie folgt beschrieben werden: Der Erste hatte ein markantes Gesicht, trug ein weißes

Cappy und eine beige Hose. Der Zweite war etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hatte mittellange, dunkle Haare, einen ungepflegter Bart, trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise nimmtdas zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.