Als am Mittwoch, 5. Februar, ein 49-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen um 16.30 Uhr von der Alten Grenzstraße aus auf einen Parkplatz einbiegen wollte und verkehrsbedingt dafür warten musste, bemerkte ein 81-jähriger Autofahrer aus Herne dies, aus bislang ungeklärter Ursache, nicht und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Dabei verletzte sich der 49-Jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand etwa 3.500 Euro Sachschaden.