Am Mittwoch, 12. Dezember, kam es um gegen 17 Uhr auf dem Börster Weg in Recklinghausen zu einem Unfall mit einem verunglückten 89-Jährigen, zwei weiteren Verletzten und insgesamt vier beschädigten Fahrzeugen.

Der Senior war in Richtung Innenstadt unterwegs, kam kurz hinter dem Nordcharweg von der

Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und touchierte ein geparktes Auto.

Anschließend lenkte er seinen Wagen in den Gegenverkehr und stieß dabei mit zweianderen Autos zusammen.

An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei demZusammenstoß wurden außerdem eine 40-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick

und ihr 8-jähriger Sohn leicht verletzt.