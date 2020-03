Am Dienstag, 17. März, gegen 18 Uhr fuhren ein 56-Jähriger und ein 31-Jähriger, beide aus Recklinghausen, mit ihren Autos hintereinander auf der Sachsenstraße in Richtung Norden.

An der Einmündung Töpferplatz wollte der 56-Jährige nach links abbiegen, dazu bremste er ab. Der 31-Jährige fuhr aus nicht abschließend geklärter Ursache auf. Die beiden Mitfahrer des 56-Jährigen (57 und 80 Jahre alt) verletzten sich bei dem Unfall schwer. An den Autos entstand 3500 Euro Sachschaden.