Am Dienstagabend, 7. Januar, hatte es gegen 19.39 Uhr in einem Gewerbebetrieb auf der Straße "Zum Wetterschacht" gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Schwelbrand in der Abgasabführungsanlage vor, den sie dann löschten. Die Abgasanlage wurde anschließend demontiert und nochmals kontrolliert.

Nach der Lüftung des Gebäudes konnte die Feuerwehr den Einsatz um 21 Uhr beenden.

Zur Höhe des Sachschadens und eventuellen Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.