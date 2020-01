Am Mittwochabend, 15. Januar, wurde die Feuerwehr um 17.55 Uhr zum Bahnübergang an der Hubertusstraße in Recklinghausen gerufen, wo eine 82-Jährige ihr Auto aus ungeklärter Ursache, ins Gleisbett gesteuert und sich dort festgefahren hatte.

Die Autofahrerin wurde rettungsdienstlich untersucht, bedurfte aber keiner weiteren Behandlung und war unverletzt.

Feuerwehr befreit Auto mit Winde

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Wagen mittels Winde aus dem Gleisbett, nachdem die Bahnstrecke durch die Deutsche Bahn gesperrt worden war.