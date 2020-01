Am Donnerstagnachmittag, 16. Januar, wurde die Feuerwehr um 14.10 Uhr zur Castroper Straße, Kreuzung "In den Heuwiesen" gerufen, wo ein Garagenkomplex im Hinterhof eines mehrgeschossigen Gebäudes in Brand stand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stieg bereits deutlich sichtbar eine Rauchsäule auf und verteilte sich in der direkten Nachbarschaft. In der Garage, in der das Feuer ausbrach, waren Autoreifen und Sperrmüll gelagert.

Gebäude geräumt

Die angrenzenden Gebäude an der Straße "In den Heuweisen" und an der "Castroper Straße" wurden wegen der Rauchentwicklung geräumt und gelüftet.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand.

Verdächtiger gefasst

Ein 31-jähriger Mann, der in Recklinghausen wohnt, verhielt sich in der Nähe so verdächtig, dass er zur Überprüfung mit zur Polizei genommen wurde. Die Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht nicht, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.