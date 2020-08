Am Mittwoch, 19. August, wurde gegen 15.45 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Herner Straße in Recklinghausen ein 46-jähriger Autofahrer schwerverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 46-Jährige aus Recklinghausen gerade aneiner Ampel los, als ein 19-jähriger Autofahrer auch aus Recklinghausen von hinten

auffuhr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der 46-jährige Autofahrerwurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der

Unfallaufnahme musste die Herner Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrtwerden.

Bei dem Unfall entstand rund 6.000 Euro Sachschaden.