Als am Samstag, 11. Januar, ein 18-jähriger Recklinghäuser um 17.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Westfalenstraße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, fuhr er hinter dem Auto eines 19-jährigen Recklinghäusers her und als dieser das Auto am Fahrbahnrand anhalten wollte, fuhr der Motorradfahrer auf den Wagen auf und kam zu Fall.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.