Am Donnerstagvormittag, 1. Oktober, stürzte 51-jähriger Motorradfahrer aus Herten auf der Berghäuser Straße in Recklinghausen und verletzte sich leicht.

Der 51-Jährige musste er bremsen, weil ein Autofahrer vor ihm die Geschwindigkeit verringerte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Der Hertener verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand 500 Euro Sachschaden.